Pour la cinquième fois, Ecovadis et le Médiateur des entreprises publient, ce jeudi 7 septembre, leur étude sur les performances RSE des entreprises en France et dans le monde. Dans l’ensemble, les pratiques RSE progressent partout. Les pays nordiques et l’Union Européenne se détachent toutefois avec un score supérieur à 55 sur 100. La France, quant à elle, affiche un résultat de 57,6 points sur 100 ce qui classe les entreprises hexagonales dans le top 5 en matière de performances RSE.