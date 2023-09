Le consortium européen NetZeroCities lance, mardi 5 septembre 2023, un deuxième appel à candidatures dans le cadre du programme européen "villes pilotes" (lire sur AEF info), qui vise à expérimenter entre mai 2024 et avril 2026 des solutions innovantes de décarbonation au plan social, culturel, technologique, écologique, réglementaire, financier et de la gouvernance. Ouvert jusqu’au 6 novembre aux lauréates de la mission "villes" n’ayant pas encore rejoint le programme, cet appel est doté d’une enveloppe de subventions de 20 millions d’euros ainsi que d’une assistance technique. Lancé en septembre 2022 (lire sur AEF info), le premier appel à candidatures avait retenu, en mars dernier, 53 villes dont Dijon et Nantes en France. Les prochaines villes lauréates seront dévoilées le 22 janvier 2024.