Connaître les administrations de l’intérieur, leur fonctionnement et leurs contraintes humaines, budgétaires, techniques… "C’est précisément ce que vise [la réforme de la haute fonction publique] en permettant à chaque auditrice et chaque auditeur d’avoir travaillé dans une administration avant de rejoindre le Conseil d’État", a défendu la Première ministre le 6 septembre 2023, à l’occasion de sa deuxième conférence de rentrée. Tout en rappelant que cette réforme "ne remet pas en cause les autres voies d’accès du Conseil d’État".