Le vice-président du Conseil d’État, Didier-Roland Tabuteau, a vigoureusement dénoncé lors de la deuxième édition de la rentrée de la juridiction, mercredi 6 septembre 2023, les attaques subies par les juridictions pendant l’année écoulée. "Remettre en cause tel juge, tenter d’intimider tel autre, c’est remettre en cause la justice elle-même. Et sans la justice nous savons tous que l’État de droit n’est plus", estime le patron de la haute juridiction.