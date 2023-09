Délai de convocation à l’entretien préalable de licenciement : attention à ne pas décompter le dimanche

Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable à un licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien. Le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable. Dès lors, ce délai ne pouvant intégrer le dimanche, il n’est pas respecté si la lettre de convocation est reçue un jeudi pour un entretien le mercredi suivant. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2015. Cette irrégularité ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.