Gouvernement Emmanuel Macron fête le premier anniversaire d’un CNR toujours aussi flou et contesté (huffingtonpost.fr). Un an après le lancement du CNR, Emmanuel Macron réunit ceux qui le veulent bien à l’Élysée pour un nouveau "point d’étape". L’opposition n’y sera pas (lire sur AEF info). Face au scepticisme généralisé, Emmanuel Macron vante les résultats des CNR locaux (lesechos.fr). Un an après son lancement, le chef de l’État organise ce jeudi à l’Élysée une réunion plénière du...