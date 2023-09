Les représentants syndicaux et patronaux devraient se retrouver au Medef, mardi 12 septembre 2023, pour ouvrir la négociation sur l’assurance chômage. Après une première série d’échanges informels, le chef de file (Medef) de la délégation patronale, Hubert Mongon, invite, dans un courriel, ses homologues à ouvrir les discussions rapidement, "sachant que le calendrier général imposé par le document de cadrage est […] très contraint" avec une date limite fixée au 15 novembre. "Lors de cette réunion, et conformément à notre accord sur le paritarisme de 2022, nous aborderons ensemble la méthode de travail ainsi que le calendrier de nos prochaines réunions", avance le représentant patronal. Pour mémoire, d’après cet ANI du 14 avril 2022, outre les points pratiques de la négociation, cette séance doit notamment porter sur "le cadrage du périmètre et les questions clés de la négociation".