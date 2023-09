"L’Union européenne et le Royaume-Uni sont des partenaires et alliés stratégiques, comme le prouve l’accord conclu aujourd’hui. Nous continuerons à être à la pointe de la science et de la recherche au niveau mondial." C’est en ces termes que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce la signature, le 6 septembre 2023, d’un accord avec le gouvernement britannique sur l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe et à Copernicus. Plusieurs associations d’universités, dont le Russel group et la Leru, ont partagé leur satisfaction.