Quelques jours après l’entrée en vigueur, au 1er septembre, de l’ouverture du périmètre du Csate aux emplois de l’encadrement supérieur de la police nationale, ainsi qu’à ceux de la direction de l’administration territoriale de l’État, sont nommés sur proposition du ministre de l'Intérieur, ce mercredi 6 septembre 2023 en Conseil des ministres, sa présidente et ses vice-présidents. Michèle Kirry, administratrice de l’État, devient ainsi présidente ; Jean-Luc Videlaine, administrateur de l’État, Brigitte Jullien, commissaire générale de police et Béatrice Abollier, administratrice de l’État, étant pour leur part nommés à la vice-présidence. Un arrêté du 22 août 2023 a en amont intégré à compter du 1er septembre le président du Csate à la liste des emplois du premier niveau et ses vice-présidents à la liste des emplois du deuxième niveau.