Comprendre comment les inégalités se forment pour éclairer l’action publique et les combattre : c’est à cette fin que France Stratégie publie, le 6 septembre 2023, un rapport analysant les trajectoires et performances scolaires. Trois variables sont étudiées : l’origine sociale, "facteur déterminant" sur la réussite scolaire ; le genre, avec le constat que les filles réussissent mieux mais s’orientent dans des parcours "moins valorisés" ; et l’ascendance migratoire. Selon les auteurs, les écarts entre élèves s’installent en primaire, s’accélèrent au collège, et se cristallisent au lycée.