Plus de contrôles, inopinés, un meilleur ratio de présence auprès des enfants, appel aux collectivités pour renforcer les équipes de la PMI… Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, a annoncé hier, 7 septembre 2023, quelques mesures prises après la publication de deux enquêtes sur la privatisation des crèches (lire sur AEF info). Parmi elles, "Le prix du berceau" documente les pratiques de gestion des quatre grands groupes de crèches privées : Mathieu Périsse, coauteur de l’enquête, y a observé une forme de "maltraitance économique, qui se manifeste par des fournitures non achetées, un timing millimétré pour les changements de couches, des équipes en sous-effectif en permanence". Lors d’un entretien accordé à AEF info, il revient sur l’enquête menée avec Daphné Gastaldi, et la manière dont le mode de financement des crèches incite les établissements à viser le remplissage.