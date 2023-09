Comment articuler les épreuves de spécialité et Parcoursup ? C’est l’un des points du rapport de l’IGÉSR intitulé "La réforme générale du lycée général et technologique", daté de juillet 2023 et publié le 29 août, alors que le Gabriel Attal a annoncé le 27 août le décalage des épreuves de spécialité de mars à juin dès la session 2024. La mission appelle à "une réflexion commune", voire à un "co-pilotage", entre les deux ministères sur certains aspects de la réforme du lycée. Cela concerne aussi le pilotage de Parcoursup, assuré par le MESR mais qui concerne aussi l’enseignement scolaire.