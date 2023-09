Patricia Rousselle, directrice de recherche au laboratoire de biologie tissulaire et d’ingénierie thérapeutique (CNRS/université Claude Bernard Lyon-I), Marc Antonini, DR au laboratoire d’informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis (CNRS/université Côte d'Azur), Jacques Gierak, ingénieur de recherche (C2N, CNRS/université Paris-Saclay) et Claire Hellio, professeure des universités et chercheuse au laboratoire des sciences de l’environnement marin (UBO/CNRS/Ifremer/IRD) sont les quatre lauréats de la médaille de l’innovation 2023 du CNRS, annonce l’organisme jeudi 7 septembre 2023.