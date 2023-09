Jeanne Lazarus, présidente du Conseil de l’IEP de Paris entre 2016 et 2022, est nommée par Mathias Vicherat, directeur depuis fin 2021, doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, annonce l’établissement le 6 septembre 2023. Elle remplace Stéphanie Balme, qui occupait ces fonctions depuis 2018 (lire sur AEF info) et qui est en lice pour la direction du Ceri. Par ailleurs, Lamiss Azab est nommée directrice du campus de Paris et Youssef Halaoua directeur du campus de Menton.