"La préservation de l’espace scolaire contre toute forme de violence ou infraction en lien avec la radicalisation violente ou le séparatisme" : tel est l’objectif d’Éric Dupond-Moretti exposé dans une circulaire "relative aux infractions commises en milieu scolaire" envoyée le 5 septembre 2023 aux procureurs, quelques jours après une note de service sur le port de l’abaya. Il prône le "renforcement des partenariats" et des échanges entre procureurs, recteurs, Dasen et chefs d’établissement. Il veut "apporter une réponse ferme, rapide et systématique aux infractions commises sur les personnels de l’Éducation nationale".