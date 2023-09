Comment "se fabriquent" les inégalités au cours des parcours scolaires ? Quel est "le poids des héritages" dans les trajectoires ? Un rapport de France Stratégie, publié le 6 septembre, analyse les étapes de la formation des inégalités, et se focalise, entre autres, sur la transition entre les études supérieures et le secondaire. Les formations de l’enseignement supérieur sont "fortement ségréguées, socialement comme scolairement", souligne le rapport. Autre constat : "l’entrée dans le supérieur marque une rupture entre les trajectoires des filles et des garçons, au détriment des premières".