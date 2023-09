Fehap : Élodie Hémery succède à Jean-Christian Sovrano à la direction de l’autonomie

La Fehap, fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non-lucratifs, annonce ce mercredi 6 septembre 2023 l’arrivée au sein de son comité de direction d’Élodie Hémery, précédemment conseillère sociale auprès du ministre des Armées.

Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Thématiques

Coordonnées

Création du compte Thématiques Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * sur 5 thématiques maximum 1 choix minimum obligatoire Social / RH Politiques de l'emploi Ressources humaines Formation professionnelle Alternance et Formation continue Protection sociale Réforme des retraites Fonction publique Jurisprudence

Enseignement / Recherche Enseignement scolaire Enseignement supérieur Cursus et Insertion Recherche et Innovation Data Sup Recherche

Développement durable Énergies et Environnement RSE et Gouvernance

Habitat / Urbanisme Logement social et Habitat Urbanisme et Aménagement

Ville intelligente Ville intelligente

Sécurité globale Sécurité publique Sécurité privée

👁 voir plus ✖ voir moins Fréquence de réception des emails * Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois votre compte créé Un choix minimum obligatoire Une newsletter quotidienne par grande thématique Une newsletter hebdomadaire par thématique Une revue de presse quotidienne par grande thématique * Champs obligatoires Coordonnées * Champs obligatoires Création de compte Tous les champs sont obligatoires Votre adresse e-mail n'est pas valide Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées Email* Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer Mot de passe* Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre Confirmez votre mot de passe* En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos Conditions d’utilisation, la Licence utilisateur et notre Politique de confidentialité * Champs obligatoires Valider Merci ! Nous vous remercions pour cette demande de test.



Votre demande a été enregistrée avec l’adresse mail :



Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l’activation de votre nouvel accès.



L’équipe AEF info Retour à l'accueil

Une erreur est survenue ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Se connecter

Diplômée de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et de l’Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux, Élodie Hémery a occupé diverses fonctions clés au sein de structures et d’institutions du secteur médico-social. Ce fut le cas au sein de l’institut national de jeunes sourds de Paris (INJS), où elle fut directrice générale, et au sein de la fédération hospitalière de France (FHF), où elle fut directrice de l’autonomie.

Après avoir commencé sa carrière en tant que directrice d’un centre hospitalier dans la Sarthe, elle a successivement occupé des postes de direction au sein de la ville de Nantes, puis au sein de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et du groupement d’intérêt public Montsouris.

"Au sein de la fédération, Élodie Hémery accompagnera les adhérents du secteur médico-social et social pour assurer la défense de leurs intérêts auprès des administrations centrales, des agences et des cabinets ministériels. Elle poursuivra l’animation des commissions nationales statutaires, groupes de travail et de journées d’études. Enfin, elle participera à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations et feuilles de route de la fédération", indique la Fehap dans un communiqué.