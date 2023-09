Mercredi 6 septembre 2023, Constructys a annoncé le renouvellement de son partenariat annuel avec Worldskills France, pour assurer la prise en charge de la formation des compétiteurs et des experts dans le cadre des compétitions européennes et mondiales. "Cette année, la 8e édition de la Compétition européenne des métiers EuroSkills, a lieu à Gdańsk [Pologne] du 5 au 9 septembre 2023", rappelle Constructys, en précisant que le secteur du Bâtiment représente un quart des métiers en compétition. La convention prévoit une prise en charge plafonnée à 308 465 euros pour les coûts pédagogiques de quatre parcours (compétiteur, expert, sourcing et techniques de sourcing). Ce programme prévoit des actions de formation pour les candidats (308 heures pour un coût de 12 000 euros en 2022), mais aussi pour les experts qui les accompagnent (280 heures pour un coût de 8 400 euros en 2022).