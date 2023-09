La France compte désormais deux centres universitaires d’études et de recherches olympiques avec la labellisation par le comité international olympique de l’université de Rouen, après celle de Bourgogne-Franche-Comté en 2019 (lire sur AEF info). Un partenariat a été signé en avril dernier entre l’établissement normand et l’Académie française olympique, et le CIO a décidé la labellisation en août, indique le président Laurent Yon le 5 décembre 2023. Ce centre "Cero" prend le nom de "Cerouen" et a vocation à perdurer après les jeux de 2024. Il existe 60 Cero dans le monde.