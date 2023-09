"Il y a une nécessité d’arriver avec des propositions d’économies. Cela fait aussi partie de l’équilibre global de la construction du budget", a indiqué le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, à l’issue des "Dialogues de Bercy", relancés le 5 septembre 2023. Le ministre de l’Économie et des Finances et Thomas Cazenave ont reçu à cette occasion les parlementaires de tous bords pour élaborer le PLF pour 2024 qui sera présenté à la fin du mois. Mais si la question des budgets verts a été évoquée, avec le besoin "de se doter d’une boussole commune État-collectivités", celle des économies (Bercy vise 10 Mds€ d’ici à 2027) "n’a pas fait l’objet de propositions détaillées. Ce sera notamment l’objet de la prochaine rencontre", dans 15 jours, a précisé Thomas Cazenave citant les travaux des députés LR Véronique Louwagie et Robin Reda sur la rationalisation des administrations.