"Ne pas accélérer la transition écologique entraîne une baisse de la rentabilité des entreprises et du pouvoir d'achat des ménages, tout en augmentant le risque de crédit pour les banques", alerte la Banque centrale européenne, mercredi 6 septembre 2023, dans son rapport sur les deuxièmes stress tests climatiques qu'elle a menés. Et de prévenir: "Retarder davantage la transition signifie manquer les objectifs de l'accord de Paris et exacerber l'impact des risques physiques coûteux."