La dynamique de l’apprentissage se poursuit sur les six premiers mois de l’année 2023. À fin juin, le nombre d’entrées en apprentissage progresse ainsi de 1,7 % sur un an, pour atteindre 83 200 contrats, selon les données mises à jour par la Dares le 31 août 2023. Cette progression est toutefois moindre que celle enregistrée au premier semestre 2022, à savoir +8,7 %. Elle est également légèrement plus faible que celle des contrats de professionnalisation pour lesquels les entrées ont augmenté de 2,5 % sur un an au premier semestre 2023.