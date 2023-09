France Universités chiffre à "400 M€" le montant pour 2024 de la hausse du point d’indice et autres mesures salariales annoncées par le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini (lire ici et là), dans un communiqué envoyé le 6 septembre 2023. Ce montant, auquel s’ajoutent "le contexte inflationniste et les surcoûts importants liés à l’énergie, ne peut être absorbé par les établissements sans altérer, à court comme à long terme, l’accueil et la formation des étudiants, la recherche et l’innovation, et les projets de décarbonation des campus voulus par le président de la République".