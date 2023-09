"L’année 2022 a été remarquable", salue Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, spécialisée dans l’innovation et le transfert de technologies en sciences de la vie, qui présente ses résultats 2022, le 6 septembre 2023. Elle annonce "67 M€ de revenus générés pour l’Inserm et ses partenaires, dont 50 M€ proviennent des partenariats industriels". En outre, les start-up issues de la recherche de l’Inserm ont levé plus de 314 M€, témoignant "du dynamisme de la valorisation de la recherche". Enfin, en termes de brevets, l’Inserm devient "deuxième déposant dans la catégorie pharmaceutique".