Le Pôle Léonard de Vinci, groupe d’écoles supérieures privées situées à La Défense et dirigé par Sébastien Tran, annonce la nomination, le 1er septembre 2023, de Duc Khuong Nguyen, professeur de finance et ancien directeur par intérim de l’Ipag, également conseiller économique auprès du Premier ministre vietnamien, en tant que directeur délégué de l’EMLV (École de management Léonard de Vinci) et directeur du développement international du Pôle. Voici son parcours.