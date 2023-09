"Jeudi 14 septembre, avec Gabriel Attal, nous lancerons le Comité d’animation national des rénovations d’écoles, qui réunira les collectivités locales, les acteurs du bâtiment et ceux de l’Éducation nationale", annonce Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, sur Europe 1 le mardi 5 septembre 2023. Il confirme la rénovation de 40 000 écoles d’ici 10 ans annoncée par Emmanuel Macron (lire sur AEF info) et une enveloppe supplémentaire de 500 millions d’euros alloué au fonds vert pour accompagner la rénovation de 2 500 à 4 000 écoles en 2024.