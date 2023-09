En 2021, un salarié de la fonction publique hospitalière perçoit en moyenne 2 590 euros nets par mois en équivalent temps plein, selon une étude de l’Insee, publiée le 6 septembre 2023. Cette moyenne prend en compte "tous les salariés des hôpitaux et des établissements médico-sociaux publics, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels ou personnels médicaux". Le salaire net moyen augmente de 2,8 % en euros constants sur un an, après +5,9 % en 2020, "ces deux années étant marquées par le versement de la prime exceptionnelle 'Covid-19' et l’application des accords du Ségur de la santé".