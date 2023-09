Alors que la situation des services d’urgences était le dossier numéro un du gouvernement à l’été 2022 (lire sur AEF info), l’été 2023 s’est-il mieux passé ? Deux enquêtes sont publiées les 5 et 6 septembre. Celle de la FHF souligne le manque d’effectifs médicaux disponibles mais aussi une meilleure anticipation des situations critiques grâce à un recours accru à la régulation. Celle de SUdF, plus exhaustive, montre que 163 services ont fermé au moins une fois cet été et des suppressions de lignes mobiles dans 70 % des Smur, soit une "dégradation majeure des urgences cet été".