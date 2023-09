À l’occasion d’une action nationale ce mercredi 6 septembre 2023 portée par le CSFPT et l’URFAA (Union régionale des formateurs et acteurs de l’apprentissage), Fabien Léon, président de l’URFAA, revient pour AEF info sur l’absence de cadre d’emplois des 600 formateurs des CFA gérés par des collectivités territoriales. À la tête de l’association régionale depuis sa création en 2017, Fabien Léon plaide pour la titularisation de ces agents contractuels et la mise en réseau de ces 17 CFA publics pour permettre la mobilité des personnels comme des apprenants au sein de ce réseau. Il espère réunir en un groupe de travail tous les acteurs concernés d’ici la fin de l’année 2023.