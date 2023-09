Pauline Becquey, qui a quitté la direction générale de l’Institut de la finance durable (ex-Finance for tomorrow) tout récemment (lire sur AEF info), rejoint Turenne Groupe, un fonds de capital-investissement, en tant que directrice ESG. Diplômée de Sciences Po Bordeaux en 2010, Pauline Becquey a été consultante puis manager dans l’équipe développement durable du cabinet d’audit et de conseil EY (2011-2017), et y a mené plusieurs missions auprès du secteur financier. Puis elle a rejoint la Fédération française des assurances en tant que responsable développement durable (2017-2021). Elle est également co-autrice de l’ouvrage "La RSE dans l’assurance".