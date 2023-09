L’éditeur de solutions RH Lucca a publié, le 4 septembre 2023, un sondage pointant la responsabilité de l’État, des employeurs et des organismes de formation, dans les dysfonctionnements qui entravent l’accès à la formation des salariés, alors qu'environ un tiers d'entre eux ne bénéficient pas de ce droit chaque année. Outre le manque d'aide financière de l'État, les carences dans l’information sur les droits et dans l’offre de formation, l’étude relève l’absence d’outil de gestion dédié, et révèle que seulement 13 % des entreprises sont équipées d’un logiciel de gestion propre à la formation.