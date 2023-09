L’IGA doit rendre les conclusions d’une mission sur la protection fonctionnelle des policiers le 15 septembre 2023. Les syndicats de police espèrent que le ministre de l'Intérieur réformera ce mécanisme qui octroie aux agents victimes ou mis en cause une assistance juridique et une réparation de leurs préjudices. "Il faut qu’elle soit accordée d’office" aux policiers mis en cause "et que l’administration y mette fin si une faute personnelle est établie", plaide Unité SGP police-FO. Alliance police nationale insiste sur la nécessité de "mécanismes qui garantissent les salaires".