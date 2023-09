La Commission a mis en ligne les lettres de missions, signées par Ursula von der Leyen, du nouveau vice-président au green deal, Maros Sefcovic, et du commissaire candidat au portefeuille de l’action climatique, Wopke Hoekstra, qui doit encore être entendu et validé par le Parlement européen. S’il est nommé, l’homme politique néerlandais aura notamment pour mission de conduire les négociations à la COP 28 et de travailler sur un nouvel objectif climatique pour 2040. Ces nominations font suite au départ de Frans Timmermans de la Commission.