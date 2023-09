La première saison du "Grand Oral AEF info x Fnege" en réécoute : HEC, ESCP, IAE Aix, Neoma, Essca, Rabat business school

Cet été, AEF info a lancé en partenariat avec la Fnege (Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises) un nouveau format éditorial pour approcher différemment la politique et les stratégies des établissements d’enseignement supérieur de gestion : une série de podcasts, enregistrés entre juin et juillet 2023, permettant de décrypter avec les acteurs concernés les enjeux de cet univers concurrentiel. Réécoutez ici les interviews de Delphine Manceau (Neoma), Yann Algan (HEC), Léon Laulusa (ESCP), Antonin Ricard (IAE Aix), Olivier Aptel (Rabat BS) et Jean Charroin (Essca).



Alors que les établissements d’enseignement supérieur de gestion (écoles de management, IAE, ou encore universités et instituts enseignant la gestion comme matière principale, comme Dauphine) prennent de plus en plus d’importance dans le paysage global de l’ESR, avec dorénavant près de 20 % des effectifs étudiants (1) , AEF info s’est associé à la Fnege pour lancer une nouvelle série de podcasts d’entretiens avec les dirigeants de ces diverses institutions, publiques comme privées.



Les six premiers épisodes ont été diffusés au cours de l’été 2023 sur le site d’AEF info, en accès libre, mais aussi sur celui de Fnege Médias, ainsi que sur les plateformes généralistes comme Spotify ou Deezer. En attendant la nouvelle saison, qui débutera au mois d’octobre, vous pouvez réécouter ces premiers entretiens ici.



1. Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business school

Qu’est-ce qu’une institution académique "innovante" ? À quoi la reconnaît-on, au-delà des effets de manche et de marketing ? Existe-t-il de l’ "innovation-washing" comme il y a du "green-washing" ? Quels sont les risques à vouloir "innover pour innover" ? Comment les étudiants réagissent-ils aux innovations pédagogiques expérimentées à Neoma ? Quelle attitude l’école de management adopte-t-elle actuellement face à la déferlante des IA génératives ? Voilà quelques-unes des questions que nous avons posées à Delphine Manceau, qui donne aussi ses "conseils de lecture" en fin de podcast.



2. Yann Algan, doyen associé du programme pré-expérience d’HEC Paris

Quelles sont les grandes lignes et la philosophie de la refonte complète du cursus "grande école" d’HEC Paris présentée en juin et qui prend effet à cette rentrée (et à partir de 2024 pour les deux années de master), avec pour mots d’ordre "pluridisciplinarité, engagement citoyen et transition écologique" ? Avec quelles implications sur la politique de recherche d’HEC ? Quelle sera la place accordée aux apprentissages fondamentaux en sciences de gestion dorénavant ? Et qu’est-ce qui distinguera vraiment HEC de Sciences Po Paris à l’avenir ? C’est à toutes ces questions que répond Yann Algan dans ce podcast.



3. Léon Laulusa, directeur général de l’ESCP Business school

Qui est le nouveau directeur de l’ESCP Business school ? D’où vient-il, où a-t-il forgé ses convictions et quelles sont ses priorités, à l’heure où l’ESCP repense son campus parisien avec 150 millions d’euros d’investissement à la clé ? Léon Laulusa, Chinois originaire du Laos, éduqué en France, formé entre Dauphine et les États-Unis, et qui a mené une double carrière professionnelle entre le secteur de l’audit et le milieu académique, livre sa vision de l’enseignement supérieur, de la mission des grandes écoles, du rapport qu’elles doivent entretenir avec le monde professionnel, et parle des spécificités de l’ESCP business school dans le paysage universitaire français.



4. Antonin Ricard, directeur de l’IAE d’Aix

L’IAE d’Aix-Marseille, rattaché à Aix-Marseille université, est le seul IAE actuellement détenteur de l’accréditation Equis, et ce depuis plus de vingt ans. Dans ce podcast, Antonin Ricard, son nouveau directeur, revient sur la valeur ajoutée d’une telle accréditation pour un IAE, qui "permet de se demander ce que l’on sera dans dix ans", et sur la reproductibilité du modèle de l’IAE d’Aix, très petit en taille (850 étudiants), focalisé quasi exclusivement sur le niveau master, et avec un taux d’encadrement d’un professeur pour 21 étudiants. Il partage aussi son point de vue sur ses concurrentes privées, les business schools et leur "pression financière aux résultats".



5. Olivier Aptel, directeur général de la Rabat business school

Devenir "la business school de référence en Afrique" : tel est l’objectif que poursuit Olivier Aptel, ancien DG de Rennes school of business, depuis qu’il a pris la tête de l’école de management de l’université internationale de Rabat, en 2017. En 2020, RBS a obtenu l’accréditation AACSB et elle a fait son entrée dans le top 100 du Financial Times l’année dernière. En 2022, elle est devenue "la première business school en Afrique en nombre de publications de recherche dans des revues à comité de lecture". Quelle est sa méthode pour atteindre ces standards internationaux ? Comme compte-t-il décrocher l’accréditation Equis, et faire ainsi partie du "top 3 africain" ? Quelle est la place de la RBS dans le paysage local de l’enseignement supérieur ? Et quelle est l’appétence des étudiants marocains pour les marques françaises d’enseignement supérieur ?



6. Jean Charroin, directeur général de l’Essca

Dans ce podcast consacré à la stratégie territoriale de l’Essca, école de management postbac partie d’Angers et aujourd’hui active dans six villes françaises, Jean Charroin revient sur le rôle des collectivités territoriales dans les choix d’implantation de l’école, sur les risques de prédation des viviers, mais aussi sur la façon de gérer une telle diversité de campus, notamment pour avoir une vie étudiante sur chacun des sites et pour créer un collectif au sein de l’organisation. Il s’exprime aussi sur la stratégie d’implantation à l’international de l’Essca, présente notamment en Hongrie depuis 30 ans, et ce malgré l’évolution autoritaire et nationaliste du pays. Quelles conséquences concrètes pour ses activités ? Et qu’est-ce qui a présidé au "recentrage sur l’Europe" qu’il défend, avec l’ouverture de campus à Malaga et au Luxembourg plutôt qu’en Amérique l’année prochaine ?