Judith Jiguet a rejoint le 1er septembre le groupe Ingérop en qualité de directrice de la stratégie, de la RSE et de la communication, fait savoir le groupe d’ingénierie et de conseil mardi 5 septembre 2023. Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, elle était depuis le début de l’année directrice du projet "Renaturation, restauration et compensation" au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.