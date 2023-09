Entreprises adaptées : le montant des aides de l’État est révisé après la revalorisation du Smic du 1er mai 2023

Un arrêté du 5 juin 2023 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation des CDD tremplin est publié au Journal officiel du dimanche 9 juillet 2023. Ce texte fait suite à la revalorisation du Smic de 2,22 % intervenue le 1er mai dernier qui se répercute sur le niveau des aides de l’État susceptibles d’être versées aux entreprises adaptées. Ces aides par poste sont destinées soit aux entreprises adaptées (17 677 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans, 17 906 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans et 18 366 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus), soit aux entreprises employant les travailleurs handicapés mis à disposition dans une autre entreprise (4 707 euros). Le texte précise aussi les montants applicables à Mayotte.