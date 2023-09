Une durée de chantier divisée par deux : l’école Anne Godeau, située à Raismes, près de Valenciennes, a été rénovée en six mois, grâce à la méthode Energiesprong venue des Pays-Bas. Ce bâtiment construit dans les années 1960 avait mal vieilli, avec ses grandes baies vitrées orientées plein sud et son acoustique défaillante. La mairie a décidé de le réhabiliter de fond en comble afin d’atteindre l’autonomie énergétique et d’améliorer les conditions d’apprentissage des 220 élèves. "Peut-être qu’ici est né un processus qui peut se dupliquer partout en France", suggère le maire (PC) Aymeric Robin.