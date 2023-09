"Grande université de recherche, chef de file reconnu et apprécié des acteurs académiques, socio-économiques sur son territoire", l’université de Strasbourg présente "un modèle d’organisation et de gouvernance décentralisé, qui pose de réels problèmes quant à l’utilisation efficiente des ressources humaines et financières", souligne un rapport d'évaluation publié par le HCERES, le 5 septembre 2023. Il lui est recommandé d' "approfondir la démarche d’alignement stratégique de composantes hétérogènes et fortement autonomes par rapport à l’établissement", et de "renforcer [sa] capacité à se saisir des évaluations externes".