Deux inspections générales, l’Igas et l’IGF, proposent de réduire le NPEC des niveaux 6 et 7 – à partir de bac +3 - tout en redirigeant "une partie des économies réalisées" sur les dispositifs préparant à l’apprentissage sur les niveaux 3 et 4 - CAP et baccalauréat -, dans un rapport rendu public le 1er septembre 2023 et portant plus largement sur les "modalités de financement des CFA". Une "alternative" serait de moduler les aides aux employeurs en fonction du niveau de diplôme. Ce rapport est publié alors que les nouveaux NPEC des contrats d’apprentissage doivent être communiqués sous peu.