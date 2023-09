Un module de formation sur les VSS, destiné aux étudiants, est disponible pour toutes les écoles et les universités, à compter de la rentrée de 2023. Ce module en ligne a été conçu par IMT Atlantique, avec la CPED et l’Anef, grâce au soutien financier du MESR, dans le cadre du Plan national de lutte contre les VSS 2021-2025 (lire sur AEF info). La formation s’articule autour de sept chapitres, introduits par des dessins animés mettant en scène des situations de VSS. Ces situations sont analysées dans de courtes vidéos et des quiz "qui amènent chacun à s’interroger sur ses propres représentations". Le cours est complété par des interviews d’expertes portant sur le consentement, la sociologie des VSS, le rôle des associations étudiantes ou encore les dispositifs de lutte contre les VSS. À IMT Atlantique, le module, qui représente 3 à 4 heures de formation, sera obligatoire.