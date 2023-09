"Il est urgent d’augmenter les moyens des universités et, dans les plus brefs délais, de mettre en place une régulation de l’enseignement supérieur privé" ; c’est le constat que pose le parti socialiste dans un communiqué signé par Olivier Faure, premier secrétaire du parti, ainsi que Gulsen Yildirim et Alexane Riou, toutes deux secrétaires nationales adjointes à l’ESR, et publié le 5 septembre 2023. Ils souhaitent que la situation des étudiants "soit prise en compte de manière urgente par le gouvernement", et réclament "le repas à 1 € sans condition pour tous les étudiants, l’encadrement des loyers et l’amorce d’une réelle réflexion sur la création d’une allocation d’autonomie".Pour le parti socialiste, la baisse du budget de l’État alloué à l’ESR impacte directement le fonctionnement des établissements. "En refusant des augmentations significatives, le gouvernement participe par son inaction à la privatisation et la marchandisation du savoir et de l’éducation", estime-t-il.