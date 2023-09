Les politiques de transition vers une économie "zéro émission nette" mises en place aux États-Unis, en Chine, dans l’Union européenne ainsi qu’au Japon et en Inde depuis trois ans ont contribué à durcir profondément la concurrence internationale, les conditions d’accès à l’énergie et à ébranler la prospérité économique. Une nouvelle ère industrielle est en train d’émerger autour des technologies bas carbone et ceux qui manquent le train risquent de rater leur développement industriel, conclut le nouveau think tank européen Strategic Perspectives, dans un rapport publié mercredi 6 septembre 2023.