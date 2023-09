Dans un article publié dans la Revue de l’Ires en septembre 2023, la chercheure, Saphia Doumenc "revient sur l’intérêt qu’il y a pour les organisations syndicales à recourir à un acteur proposant des 'solutions' clés en main et a priori efficaces pour susciter de nouvelles adhésions dans des secteurs fortement précarisés". À partir de l’observation d’une expérience de partenariat entre un syndicat et une association d'"union organizing" d’inspiration nord-américaine, la docteure en science politique pointe "les décalages et les tensions suscités par les diverses traditions militantes".