Xavier Lorca, directeur du centre de recherche génie industriel de l’IMT Mines d’Albi, est nommé directeur de la recherche et de l’innovation de l’école, à compter du 1er septembre 2023, annonce l’établissement le 5 septembre. Il succède à Jacques Lamothe, en poste depuis cinq ans. Xavier Lorca aura pour mission d’accroître les synergies entre les directions recherche et innovation, celle des relations entreprises et alumni et celle du développement économique et de l’entrepreneuriat.