Quelques mois après l’arrivée de Philippe van de Maele comme directeur de cabinet de Christophe Béchu, le cabinet du ministre de la Transition écologique évolue. Selon un arrêté publié ce mardi 5 septembre, Samuel Just est nommé conseiller économie circulaire et prévention des risques, comme AEF info l’avait annoncé, et Charlotte Logeais conseillère planification, climat, air et transports. Deux membres historiques partent : Guillaume Mangin et Simon Karleskind.