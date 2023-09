La France compte 963 571 titulaires du permis de chasse, majoritairement des hommes ruraux et de plus en plus retraités, révélateur du "papy-boom" en cours. Ils pratiquent à 98 % la chasse à tir, plaçant majoritairement sangliers et chevreuil dans leur viseur, selon l’étude "La chasse en France aujourd’hui et demain, plus qu’une pratique", dévoilée le 5 septembre 2023 par la FNC. Un document qui chiffre aussi la contribution de la chasse au PIB du pays à 3,6 Md€. Sa parution est l’occasion pour la fédération de confirmer sa volonté de profiter des européennes pour "défendre" la ruralité.