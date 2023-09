En mettant en œuvre la clause de mobilité de son salarié, un employeur ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. S’il y a une atteinte, elle doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Une cour d’appel ne peut juger fautif le refus de mutation d’un salarié sans avoir préalablement recherché ces éléments, comme il lui était demandé, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2023.