L’UE compte au bas mot 895 000 personnes sans-abri et 19,2 millions de personnes vivant dans un logement insalubre, d’après le dernier rapport sur le mal-logement en Europe publié par la Fondation abbé Pierre et la Feantsa ce mardi 5 septembre 2023. La plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, lancée en 2021, n’a pas encore produit d’effets concrets tangibles alors que les attentes sont "immenses" selon le directeur de la Feantsa, Freek Spinnewij. Il liste une série de préconisations à l’adresse des 27 États européens qui ont rejoint la plateforme, et de la Commission européenne.