Écoles académiques de la formation continue, chefs d’établissement mais aussi "pacte enseignant" et nouvelle 6e : tels sont quelques-uns des thèmes des missions de l’IGESR pour l’année 2023-2024. Selon le programme de travail, publié au BO le 7 septembre, l’IGESR devra aussi conduire des "missions d’examen" de 24 DSDEN. L’objectif est de "suivre et d’accompagner la mise en œuvre locale des politiques d’éducation, de sport et de jeunesse qui relèvent de leurs compétences : stratégie départementale au regard du contexte académique voire régional, fonctionnement et organisation des services".