Deux grandes écoles s’unissent pour créer un double diplôme sur la transition écologique et les grands défis sociétaux : HEC Paris et la Climate school de l’université de Columbia. Sa particularité : "former les étudiants à la fois au management international, aux sciences du climat ainsi qu’aux implications des enjeux climatiques sur les sociétés humaines", explique un communiqué de presse d’HEC le 5 septembre 2023. À l’issue de ce parcours, les étudiants obtiendront deux diplômes : le master in management d’HEC Paris et le master of arts Climate and society de l’université de Columbia.